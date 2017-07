| Общество | 12:06 | 25.07.2017 В Мексике открыли приют для забытых в метро животных В Мексике открыли приют для забытых в метро животных, за последние полгода таких более 200, передают «Подробности». «В приюте есть собаки, которые потерялись, когда путешествовали со своими хозяевами. К примеру, человек заходил в вагон, а собака не успела. И осталась на станции. Но в основном здесь бездомные собаки, которые живут в подземке. Недавно мы даже спасли нескольких щенков», - рассказывает Мигель Анлджел Вальдес, руководитель приюта для собак с метро в Мехико. Свой приют для четвероногих - столичная подземка открыла недавно. За последние полгода работники нашли на станциях метро более 250 собак. Сначала их отдавали в местные приюты. Но, в конце концов, решили построить дом для собак-бездомных. «Собаки обычно очень напуганы - иногда даже ранены. Большинство четвероногих пережили стресс и мы работаем с ними постоянн», - говорит Катя Хернандес, кинолог. Психологическая поддержка, прививки, ежедневные тренировки с кинологами и прогулки - о лучшие условия.

