| Общество | 15:35 | 25.07.2017 В ДнепрОГА открыли фотовыставку «Родители бойцов АТО» В ДнепрОГА презентовали фотовыставку «Родители бойцов АТО» – третью часть большого фотопроекта про АТОшников и их близких. Выставка продлится до конца августа, сообщила координатор Центра помощи бойцам АТО при ДнепрОГА Наталья Шулика. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.



«Каждая часть большого фотопроекта ДнепрОГА «Ради них» представляет наших защитников вместе с теми, ради кого они рисковали своими жизнями на передовой. В предыдущих экспозициях мы уже представляли ветеранов Второй мировой, детей АТОшников. Теперь в кадре - бойцы вместе с родителями», - отметила Наталья Коршун.



Фотосъемка проходила на природе, в селе Старые Кодаки, поэтому фотографии получились яркими и красочными.



«С каждой фотосессией все больше ребят хотят принять участие в проекте. Мы стараемся максимально представить все военные подразделения, сформированные на Днепропетровщине. Каждая часть фотопроекта представляет новых участников», - поделилась координатор Центра.



На этот раз впервые в проекте принял участие доброволец Алексей Корж. На фотографиях он вместе со своим отцом Николаем, который очень обрадовался неожиданной возможности побыть с сыном.



«Моя мама на предложение поехать на съемки сначала растерялась. А теперь гордится и хвастается красивыми фотографиями», - с улыбкой рассказал другой АТОшник, участник проекта Александр Пономаренко.



На фотовыставке представлены 24 фото. В конце августа экспозицию повезут по городам и поселкам Днепропетровской области.

