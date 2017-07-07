| Общество | 09:23 | 26.07.2017 В Днепре разыскивают финансового мошенника Амур-Нижнеднепровским отделением полиции ГУНП в Днепропетровской области за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины разыскивается Яременко Денис Анатольевич, 03.09.1981 г.р. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области. «Просим всех, кто владеет информацией о местонахождении гр. Яременко Д.А., сообщить по телефонам (098) 766-68-64, по линии «102», или в любой удобный для вас способ», - заявили в полиции. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

