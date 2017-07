| Общество | 12:16 | 26.07.2017 В этом году Укрзалiзниця капитально отремонтирует 153 пассажирских вагона В течение 2017 ПАО «Укрзалізниця» осуществит капитально-восстановительный ремонт 153 пассажирских вагонов. Большинство вагонов - 91 единицу - железнодорожники отремонтируют на собственных производственных мощностях, остальное - на ремонтных заводах. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Укрзалізниці. Во время осмотра очередного отремонтированного купейного вагона член правления ПАО «Укрзалізниця» Сергей Михальчук, который руководит пассажирским сектором, рассказал об удобствах обновленных вагонов: «Уже через несколько дней восстановленный вагон будет направлен в Одессу, откуда будет перевозить пассажиров. Преимущества вагона очевидны: розетки в каждом купе, современное освещение и окна, кондиционер, обновленный дизайн и прочее. Причем для всех вагонов разработан единый стандарт и дизайн. Уверен, что пассажиры получат удовольствие от путешествий в этом вагоне и высоко оценят качество и комфорт », - рассказал Сергей Михальчук. По словам члена правления, проведение капитально-восстановительных ремонтов - требование сегодняшнего дня, когда Укрзалізниці необходимо в короткий срок и с финансовых ограничений восстанавливать парк пассажирских вагонов. «Стоимость проведения КВР одного вагона – 8,5 млн грн. Такой вид ремонта позволяет продлить срок эксплуатации вагона на 15 лет и увеличить межремонтный пробег с 300 тыс. км до 450 тыс. км. Стоимость нового вагона почти в три раза выше, также отечественные вагоностроительные заводы имеют определенные ограничения в мощностях и не смогут быстро построить большое количество новых вагонов. Именно поэтому обновляем парк вагонов всеми доступными способами. Есть амбициозные планы в последующие три года обновлять не менее 200 вагонов ежегодно», - сказал Сергей Михальчук. При проведении капитально-восстановительного ремонта пассажирских вагонов на 94% используются комплектующие отечественного производства. «Была проведена большая работа, много встреч и переговоров с украинскими производителями, чтобы максимально привлечь их при модернизации вагонов. В будущем увеличим количество отечественных комплектующих до 98% », - подчеркнул Сергей Михальчук. Напомним, сейчас инвентарный парк пассажирских вагонов составляет более 4,5 тыс. единиц. Из них 57% были произведены от 28 до 41 года назад. 21% парка - от 20 до 28 лет назад. 12% парка выпущены более 41 года назад. Остальные вагоны - моложе 20 лет. Средний «возраст» вагона - 30,1 года.

