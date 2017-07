| Общество | 14:51 | 26.07.2017 Выделение 50 млн грн из госбюджета на погашение долгов по зарплате перед работниками «Южмаша» стало возможным благодаря поддержке Андрея Павелко, - глава профкома Глава профсоюзного комитета «Южмаша» Валерий Васильев от имени работников «Южмаша» поблагодарил главу бюджетного комитета Верховной Рады, народного депутата Андрея Павелко за активное участие в разработке законопроекта, согласно которому предприятию было выделено 50 млн грн на погашение задолженности по заработной плате. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «13 июля 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон №6600 о внесении изменений в закон «О Государственном бюджете Украины на 2017 год», в котором есть поправка, касающаяся Южного машиностроительного завода. Согласно этой поправке, нашему предприятию из бюджета будет выделено 50 млн грн для погашения долга по заработной плате перед сотрудниками. Это очень важное событие для «Южмаша». Эти деньги позволят выплатить долги по зарплате более 6 тыс. работникам, который на сегодняшний день числятся на предприятии. Мы ожидаем, что деньги должны поступить на «Южмаш» в конце августа – в начале сентября. Весь коллектив с большой радостью и воодушевлением воспринял данную новость. Мы знаем, что принятие этой поправки стало возможным благодаря настойчивости главы бюджетного комитета Верховной Рады, народного депутата Андрея Павелко, и хотели бы поблагодарить его за это. Он активно принимал участие в разработке законопроекта и приложил немало усилий, чтобы работники «Южмаша» получили господдержку», - сказал он. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

