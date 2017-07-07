Кабмин предлагает ограничить скорость в городах до 50 км/ч

Министерство инфраструктуры согласовало проект постановления Кабмина, в котором уменьшается разрешенная скорость транспорта в населенных пунктах.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Укравтодора.

Проектом предусматривается, что скорость движения транспортных средств в населенных пунктах будет уменьшена с 60 до 50 км / ч. При этом в ночное время - с 23:00 до 6:00 – разрешена скорость не более

60 км/ч.

Таким образом, законодательство Украины должно приблизиться к европейским стандартам.

«В Европе вопросы безопасности на дорогах является одним из приоритетных. Уменьшение скорости в населенных пунктах лишь на 10 км/ч на 90% сохраняет жизни людей в случае дорожно-транспортных происшествий», - сообщил руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак.

