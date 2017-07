| Общество | 12:14 | 27.07.2017 Укроборонпром успешно испытал беспилотный БТР «Фантом-2» (ВИДЕО) ГК «Укроборонпром» провел испытания боевого модуля с новым типом вооружения для отечественной бронетехники для запуска ракет РС-80, от ГАХК «Артем», входящая в состав «Укроборонпрома». Для тестирования нового боевого модуля был задействован «Фантом-2». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ведомства. Обновленная версия беспилотного БТР, которая является прорывной технологией украинского оборонного комплекса, получила важные изменения, которые, еще до начала государственных испытаний, предложили внести в «Фантом» украинские военные для увеличения его боевых возможностей. «Фантом-2» получил новую колесную формулу 8х8, вместо 6х6 в первой версии. Это позволяет разместить на нем больше полезной нагрузки, установить более мощное оружие. Благодаря увеличенным габаритам разработчикам удалось установить более мощную силовую установку и увеличить запас автономного хода. Это позволило значительно повысить ходовые качества «Фантом» и улучшить проходимость. Во время практических стрельб боевого модуля с ракетами РС-80, которые способны создавать эффект боевого «Града» на поле боя, были поражены заданные цели и полностью проверена работа модуля в полевых условиях, включая баллистические показатели.

