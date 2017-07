| Общество | 17:04 | 27.07.2017 Женщины выбирают партнеров, похожих на своих братьев, - ученые Исследователи из Нортумбрийского университета провели эксперимент, в рамках которого определили, как женщины выбирают себе мужа, передает Edinstvennaya.ua. Каждому испытуемому выдавали портрет брата некой женщины, а затем еще три снимка – два портрета случайных мужчин и фото ее мужа или возлюбленного. Задача была простая: определить, кто является партнером женщины, зная только одно – как выглядит ее брат. 27% испытуемых угадали мужа женщины, сравнивая ее с портретом брата. По мнению британских ученых, это четкое доказательство того факта, что женщины склонны выбирать себе партнеров, внешне похожих на их братьев. «Нельзя сказать, что наши данные – это правило. Они не относятся ко всем женщинам. Но мы считаем, что на уровне более высоком, чем случайный, прослеживается некое сходство между братьями женщин и их партнерами», – рассказал ведущий научный сотрудник Тамсин Сакстон. Девушки ищут себе мужчин, похожих на их братьев, без всякой сексуальной подоплеки – просто такой типаж кажется им знакомым и понятным. Есть большая вероятность, что если человек выглядит, как кто-то, кого ты очень хорошо знаешь, то и взгляды-вкусы-интересы у него такие же.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: общество ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7