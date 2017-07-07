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| Общество | 17:04 | 27.07.2017
Женщины выбирают партнеров, похожих на своих братьев, - ученые

Исследователи из Нортумбрийского университета провели эксперимент, в рамках которого определили, как женщины выбирают себе мужа, передает Edinstvennaya.ua.

Каждому испытуемому выдавали портрет брата некой женщины, а затем еще три снимка – два портрета случайных мужчин и фото ее мужа или возлюбленного. Задача была простая: определить, кто является партнером женщины, зная только одно – как выглядит ее брат.

27% испытуемых угадали мужа женщины, сравнивая ее с портретом брата.

По мнению британских ученых, это четкое доказательство того факта, что женщины склонны выбирать себе партнеров, внешне похожих на их братьев.

«Нельзя сказать, что наши данные – это правило. Они не относятся ко всем женщинам. Но мы считаем, что на уровне более высоком, чем случайный, прослеживается некое сходство между братьями женщин и их партнерами», – рассказал ведущий научный сотрудник Тамсин Сакстон.

Девушки ищут себе мужчин, похожих на их братьев, без всякой сексуальной подоплеки – просто такой типаж кажется им знакомым и понятным. Есть большая вероятность, что если человек выглядит, как кто-то, кого ты очень хорошо знаешь, то и взгляды-вкусы-интересы у него такие же.
 
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Теги: общество

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