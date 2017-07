| Общество | 18:06 | 27.07.2017 Днепропетровщина одной из первых в Украине сделает «зоны безопасности» на въездах в города и села На въездах в города и села Днепропетровщины будут строить так называемые «круги безопасности», которые автоматически заставляют водителей снижать скорость своих автомобилей. Об этом во время пресс-конференции в ДнепрОГА сообщил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«Есть огромные потери граждан из-за ДТП. В 2015 году пять тысяч человек погибли на дорогах, в 2016-м - четыре. Есть тенденция к уменьшению показателя, но мы должны уделять этому гораздо больше внимания ... И мы договорились, что Днепропетровщина будет второй областью Украины, которая даст возможность строительства так называемых «кругов», расширения дорог на въездах и выездах из городов и сел, которые автоматически приводят к уменьшению скорости автомобилей», - рассказал Владимир Омелян.



В ближайшие три-четыре года на Днепропетровщине планируют обновить все дороги, добавил советник председателя ДнепрОГА Юрий Голик.



«Мы ездим по дорогам, которые были сделаны в 60-70-х годах прошлого века. Их срок эксплуатации давно истек, но они никогда не ремонтировались. Мы начали масштабную реконструкцию дорог. Ежегодно обновляем по 150-160 дорог местного значения. И это только начало. Уверены, что благодаря плодотворному сотрудничеству с профильным министерством, в ближайшие года три-четыре мы их восстановим все».



В этом году в Днепропетровской области планируют отремонтировать 160 коммунальных дорог. Также активно обновляют трассы национального и международного значения: Днепр-Запорожье, Днепр-Кривой Рог, Знаменка-Луганск-Изварино.

