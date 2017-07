| Общество | 11:36 | 28.07.2017 Эксперты прогнозируют подорожание хлеба почти на 20% Председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Днепропетровской области Анатолий Гайворонский рассказал, когда и насколько подорожает хлеб в Днепропетровской области. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». По его словам, уже к концу года стоимость хлеба возрастет ориентировочно на 20%. «До конца года цены на основные виды хлебобулочных изделий в Украине, в частности, и в Днепропетровской области могут вырасти на 20%. Это связано с рядом причин, среди которых: подорожание зерна, горюче-смазочных материалов и неурожай. Если говорить, что средняя цена буханки хлеба на сегодняшний день составляет 6-8 грн, соответственно после подорожания ее цена будет составлять около 10 грн», - рассказал он. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепропетровщина Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

