Эксперты прогнозируют подорожание хлеба почти на 20%

Председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Днепропетровской области Анатолий Гайворонский рассказал, когда и насколько подорожает хлеб в Днепропетровской области.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

По его словам, уже к концу года стоимость хлеба возрастет ориентировочно на 20%.

«До конца года цены на основные виды хлебобулочных изделий в Украине, в частности, и в Днепропетровской области могут вырасти на 20%. Это связано с рядом причин, среди которых: подорожание зерна, горюче-смазочных материалов и неурожай.

Если говорить, что средняя цена буханки хлеба на сегодняшний день составляет 6-8 грн, соответственно после подорожания ее цена будет составлять около 10 грн», - рассказал он.