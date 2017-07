| Общество | 12:22 | 28.07.2017 Новости недели: что сделано на Днепропетровщине Реконструкция школ и учебно-воспитательных комплексов, капитальные ремонты дорог и дома культуры. На какой стадии проекты–в еженедельном ТОП-5 новостей от ДнепрОГА. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе днепропетровской ОГА.



Обновили улицу Леси Украинки - одну из главных в селе Заря Криничанского района. Дорога важна, ведь именно по ней школьный автобус подвозит детей в школу. На улице находятся детский сад, фельдшерский пункт, местный клуб и магазины.



Капитально отремонтировали еще одну сельскую улицу - Аптечную - в Сурско-Литовском Днепровского района. Теперь передвигаться по дороге с качественным покрытием стало безопасно и комфортно и водителям, и пешеходам.



В селе Чаплинка Петриковского района полуразрушенный спорткомплекс местной школы реконструируют под детский сад на 60 мест. Здесьобустроят учебно-воспитательный комплекс. Вместо заброшенного бассейна у детейбудет современное здание с новой кровлей, утепленными фасадом и полом. Школьное помещение НВК также обновят - заменят окна и утеплят фасад.



В селе ВыводовоТомаковского района капитально ремонтируют дом культуры. Уже заменили крышу и окна, установили новую систему отопления и оборудовали сцену. Часть здания обустроили под центр предоставления админуслуг - сейчас там продолжаются внутренние отделочные работы. Павлоградскую школу № 2 реконструируют в учебно-воспитательный комплекс. Одно из помещений заведения обустраивают под детский сад. Уже сделали капремонт - утеплили фасад, заменили крышу, двери и окна, установили новые системы отопления, водоснабжения и водоотведения. Сейчас проводятся внутренние работы и благоустройство территории.

