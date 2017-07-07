Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:22 | 28.07.2017
Новости недели: что сделано на Днепропетровщине

Реконструкция школ и учебно-воспитательных комплексов, капитальные ремонты дорог и дома культуры. На какой стадии проекты–в еженедельном ТОП-5 новостей от ДнепрОГА.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе днепропетровской ОГА.

Обновили улицу Леси Украинки - одну из главных в селе Заря Криничанского района. Дорога важна, ведь именно по ней школьный автобус подвозит детей в школу. На улице находятся детский сад, фельдшерский пункт, местный клуб и магазины.

Капитально отремонтировали еще одну сельскую улицу - Аптечную - в Сурско-Литовском Днепровского района. Теперь передвигаться по дороге с качественным покрытием стало безопасно и комфортно и водителям, и пешеходам.

В селе Чаплинка Петриковского района полуразрушенный спорткомплекс местной школы реконструируют под детский сад на 60 мест. Здесьобустроят учебно-воспитательный комплекс. Вместо заброшенного бассейна у детейбудет современное здание с новой кровлей, утепленными фасадом и полом. Школьное помещение НВК также обновят - заменят окна и утеплят фасад.

В селе ВыводовоТомаковского района капитально ремонтируют дом культуры. Уже заменили крышу и окна, установили новую систему отопления и оборудовали сцену. Часть здания обустроили под центр предоставления админуслуг - сейчас там продолжаются внутренние отделочные работы.

Павлоградскую школу № 2 реконструируют в учебно-воспитательный комплекс. Одно из помещений заведения обустраивают под детский сад. Уже сделали капремонт - утеплили фасад, заменили крышу, двери и окна, установили новые системы отопления, водоснабжения и водоотведения. Сейчас проводятся внутренние работы и благоустройство территории.

 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
24.07.2017 10:17 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
07.07.2017 09:57 Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине
Последние новости
28.07.2017
13:12		 В шахте на Донбассе произошел обвал: есть пострадавшие
28.07.2017
12:25		 В Днепре проходит акция ко Всемирному Дню борьбы с вирусным гепатитом
28.07.2017
12:22		 Новости недели: что сделано на Днепропетровщине
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика