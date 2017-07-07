УЗ добавила еще один поезд в польский Перемышль

Председатель правления ПАО Укрзалізниця Войцех Балчун сообщил, что Укрзалізниця назначила вторую пару поездов Интерсити + № 715/716 Киев (Львов) – Перемышль.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе компании.

Поезд будет курсировать с 24 августа 2017 через Винницу, Хмельницкий и Тернополь.

Поезд Интерсити №715 будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 6:52 и прибывать в ст. Перемышль (Польша) в 15:05. На маршруте следования поезд будет останавливаться на ст. Винница (09: 09-09: 11), Хмельницкий (10: 45-10: 47), Тернополь (12:12-12:14) и Львов (13:42- 13:55).

Поезд Интерсити №716 будет отправляться со станции Перемышль (Польша) в 13:07 и прибывать в ст. Киев-Пассажирский в 23:10. На маршруте следования поезд будет останавливаться на ст. Львов (16:02-16:12), Тернополь (17:38-17:40), Хмельницкий (19:09-19:11) и Винница (20:47-20:49).

