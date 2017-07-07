Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
31.07.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Мониторинг цен на базовые продукт питания в Днепре»
31.07.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Налоговый контроль трансфертного ценообразования»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:52 | 28.07.2017
УЗ добавила еще один поезд в польский Перемышль

Председатель правления ПАО Укрзалізниця Войцех Балчун сообщил, что Укрзалізниця назначила вторую пару поездов Интерсити + № 715/716 Киев (Львов) – Перемышль.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе компании.

Поезд будет курсировать с 24 августа 2017 через Винницу, Хмельницкий и Тернополь.

Поезд Интерсити №715 будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 6:52 и прибывать в ст. Перемышль (Польша) в 15:05. На маршруте следования поезд будет останавливаться на ст. Винница (09: 09-09: 11), Хмельницкий (10: 45-10: 47), Тернополь (12:12-12:14) и Львов (13:42- 13:55).

Поезд Интерсити №716 будет отправляться со станции Перемышль (Польша) в 13:07 и прибывать в ст. Киев-Пассажирский в 23:10. На маршруте следования поезд будет останавливаться на ст. Львов (16:02-16:12), Тернополь (17:38-17:40), Хмельницкий (19:09-19:11) и Винница (20:47-20:49).
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: Украина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
24.07.2017 10:17 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
07.07.2017 09:57 Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине
Последние новости
28.07.2017
18:07		 Приемные комиссии проверили 99,8% заявлений абитуриентов
28.07.2017
17:52		 УЗ добавила еще один поезд в польский Перемышль
28.07.2017
17:33		 Афиша Днепра: куда пойти на выходных
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика