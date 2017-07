| Общество | 12:32 | 31.07.2017 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре По состоянию на 31 июля работодатели в Днепре ищут 3917 специалистов в разных областях, в тоже время в поиске работы находится 6061 человек. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Work.ua. На минувшей неделе (с 24 по 30 июля) на днепровском рынке труда среди самых востребованных специалистов оказались менеджеры по продажам. Также в списке самых популярных профессий оказались: менеджер по эксперту, продавец-консультант и водитель. ТОП-10 ПРОФЕССИЙ: Менеджер по продажам

Менеджер по экспорту

Продавец-консультант

Водитель

Бухгалтер

Директор

Администратор

Грузчик

Разнорабочий

Кладовщик

