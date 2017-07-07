ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре

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По состоянию на 31 июля работодатели в Днепре ищут 3917 специалистов в разных областях, в тоже время в поиске работы находится 6061 человек.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Work.ua.
На минувшей неделе (с 24 по 30 июля) на днепровском рынке труда среди самых востребованных специалистов оказались менеджеры по продажам.
Также в списке самых популярных профессий оказались: менеджер по эксперту, продавец-консультант и водитель.
ТОП-10 ПРОФЕССИЙ:
Менеджер по продажам
Менеджер по экспорту
Продавец-консультант
Водитель
Бухгалтер
Директор
Администратор
Грузчик
Разнорабочий
Кладовщик