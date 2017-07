| Общество | 17:31 | 31.07.2017 «Путешествуй безопасно»: жителям Днепра рассказали, как не стать жертвами торговли людьми (ФОТОРЕПОРТАЖ) Сегодня, 31 июля, в сквере возле здания областной Днепропетровской администрации, состоялась публичная акция «Путешествуй безопасно». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с торговлей людьми, в рамках которой будет подниматься проблема торговли людьми и проводиться консультации на тему - «как не стать жертвой». Фото: Никита Чабаненко twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Днепр ������� �������� ������� Loading...

