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| Общество | 17:25 | 02.08.2017
Юристы рассказали, за что в Украине могут оштрафовать водителя автомобиля с иностранными номерами

Юрист Антон Деньгуб на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказал, что может стать поводом для штрафа водителю автомобиля с иностранными номерами.

«Граждане нерезиденты Украины могут въехать на территорию Украины без пошлин и акцизов и на протяжении года пользоваться авто для личных нужд. В связи с этим, очень многие люди начали переоформлять европейские автомобили, которые отслужили уже лет 5 на территории Латвии или Польши, на какую-то иностранную фирму. Потом эта иностранная фирма выдает гражданину Украину доверенность о том, что он сотрудник или выполняет на этом авто какие-то поручения, или же дает доверенность нерезиденту Украину, который выдает доверенность украинцу уже от себя.

Теперь возникает такая проблематика: появляются решения судов, за которыми водители таких автомобилей были оштрафованы и на 400 тыс грн и свыше 1 млн грн – 300% от суммы, которая подлежит уплате при таможенных расчетах. На чем основываются такие решения: так называемые «посредники» внушают гражданам Украины, что автомобили, оформленные таким образом, являются их собственностью. Но это совсем не так. В таких случаях вы являетесь лишь пользователем машины. Конвенция же позволяет использовать такие авто лишь в коммерческих целях, или при действиях, которые поручил вам нерезидент. Поэтому, когда автомобиль останавливает полиция и водитель говорит «Это моя личная собственность и я ей пользуюсь», - это уже повод для штрафа. В таких ситуациях нужно объяснять, что вы имеете доверенность от иностранной фирмы и просто пользуетесь авто», - рассказал юрист Антон Деньгуб.

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Теги: Украина, транспорт

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