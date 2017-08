| Общество | 17:48 | 02.08.2017 Если женщина питается неправильно, грудное вскармливание пользы не принесет, - Основатель Международной клиники репродуктивной медицины GenesisDnepr Основатель Международной клиники репродуктивной медицины GenesisDnepr Игорь Перелыгин отметил, что, если женщина питается неправильно, грудное вскармливание пользы не принесет. Об этом стало известно на круглом столе в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Для ребенка, питающегося материнским молоком, имеет огромное значение, что ест мама. Если женщина питается неправильно, грудное вскармливание пользы не принесет. Возможно, даже нужно создавать специальные магазины для кормящих матерей. Я часто бываю за рубежом. Например, в Швейцарии и Италии. И вижу там здоровых, энергичных деток. Там даже без всяких специальных государственных программ существует культура грудного вскармливания, и женщины достаточно долго кормят детей грудным молоком. Но там совсем другая экологическая ситуация. Хотелось бы, чтобы и в Украине было также. Для кормящей женщины важную роль также играет эмоциональная среда. Необходимо создавать гармонию красоты и здоровья еще при вынашивании беременности. Здесь необходим индивидуальный подход, который в нашей клинике мы подбираем для каждой женщины индивидуально», - сказал он.

