| Общество | 18:09 | 03.08.2017 Более 100 тыс абитуриентов подали заявления в вузы и колледжи Днепропетровщины В вузы, техникумы и колледжи Днепропетровщины абитуриенты подали более 100 тысяч заявлений. Фамилии абитуриентов, которые прошли на бюджет, уже разместили в интернете. Об этом рассказала заместитель начальника управления департамента образования и науки ДнепрОГА Ирина Шумик. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Вступительная кампания – в разгаре, однако уже сейчас можно сказать, что в вузы области поступающие подали около 80 тысяч заявлений, из них - почти 65 тысяч на первый курс по образовательно-кавлификационному уровню«бакалавр». Остальные –абитуриенты магистратуры. Примерно 900 человек – льготники», - рассказала Ирина Шумик. Больше всего заявлений абитуриенты подали в ДНУ им.О.Гончара, горный и аграрно-экономический университеты. Популярными в этом году также оказались Университет таможенного дела и финансов и Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта. Техникумы и колледжи выбрали более двадцати тысяч абитуриентов. Фамилии абитуриентов, рекомендованных к поступлению в вузы на бюджетную форму обучения, уже разместили на сайте http://www.vstup.info/.Теперь им необходимо принести в приемную комиссию оригиналы документов. Окончательные результаты обнародуют 7 августа, добавила Ирина Шумик. «Абитуриенты, которые не смогли поступить в этом году в университеты и академии, до 8 августа могут подать документы в техникумы и колледжи. Результаты они получат 14 августа», - отметила Ирина Шумик. Профессионально-технические учебные заведения будут принимать заявления на поступление до первому сентября.

