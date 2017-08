| Общество | 11:51 | 04.08.2017 В Днепропетровской области уже более 100 тыс человек получили биометрические паспорта И.о. начальника государственной миграционной службы в Днепропетровской области Светлана Куляба сообщила, что с начала года в Днепропетровской области более 100 тыс. человек получили биометрические паспорта. Об этом она сообщила на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Для оформления биометрического паспорта необходимо предоставить оригинал украинского паспорта, ИНН и если есть предыдущий загранпаспорт. Изготовление срочного паспорта занимает 7 рабочих дней, стоимость которого составляет около 810 грн, обычного (несрочного) – 20 рабочих дней, стоимость ориентировочно 557 грн», - сообщила она. Светлана Куляба добавила, что на сегодняшний день выдача биометрических паспортов задерживается в связи с ажиотажем и дополнительным спросом у горожан.

