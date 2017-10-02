ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре

По состоянию на 3 октября работодатели в Днепре ищут 4775 специалистов в разных областях, в тоже время в поиске работы находятся 6701 человек.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Work.ua.

На минувшей неделе (с 2 по 8 октября) на днепровском рынке труда среди самых востребованных специалистов оказались менеджеры по продажам.

Также в списке самых популярных профессий оказались: консультант по продукции, продавец-консультант и водитель.

ТОП-10 ПРОФЕССИЙ

Менеджер по продажам

Консультант по продукции

Продавец-консультант

Водитель

Бухгалтер

Директор

Администратор

Администратор на ресепшн

Грузчик

Хостесс

