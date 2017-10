| Общество | 11:35 | 09.10.2017 Спасатели сняли с Говерлы заблудившихся киевских туристов 8 октября в 20:56 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области поступило сообщение о том, что во время спуска с горы Говерла, которая расположена на территории Яремчанского городского совета, потеряла ориентировку группа киевских туристов в составе 6 человек. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГСЧС Украины. В 22:56 для проведения аварийно-спасательных работ были привлечены спасателей Ворохтянского поисково-спасательного отделения горной поисково-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения (5 человек на 1 единицы техники). В 02:30 спасатели нашли заблудившихся туристов в районе Малой Говерлы и сопроводили их на базу «Заросляк». twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

