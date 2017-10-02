Прогноз погоды: какая погода ждет жителей Днепропетровщине в ближайшие дни

Начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак рассказал, какая погода ждет жителей Днепропетровщине в ближайшие дни.

Об этом он рассказала на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Во вторник, 10 октября, осадков не предвидеться, туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +12…+17 градусов.

В среду, 11 октября, и в четверг, 12 октября, ожидается температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем + 13…+18 градусов. 11 октября без существенных осадков, то 12 октября, может пройти небольшой дождь.

13 и 14 октября возможны кратковременные дожди. В пятницу, 13 октября, ожидается температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +11…+16 градусов.

В субботу, 14 октября, ожидается температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +8…+13 градусов.

По предварительным прогнозам Гидрометцентра с 14 по 20 октября ожидается сравнительно теплая погода. Температура воздуха днем ожидается +8…+13 градусов», - рассказал он.



