| Общество | 15:48 | 09.10.2017 Лучшая на Днепропетровщине бригада «скорой» работает в Павлограде На Днепропетровщине определили лучшую бригаду скорой помощи. Победителями в областном профессиональном конкурсе стали медики из Павлограда. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения ДнепрОГА Наталья Будяк, пишет ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации. «Конкурс на лучшую бригаду скорой помощи проходил на Днепропетровщине уже в восьмой раз. Участниками стали 12 команд из разных уголков области, в каждой - по три человека. Медики выполняли теоретические и практические задания, за которые получали баллы, - отметила Наталья Будяк. - Такой конкурс для работников «скорой» - это прекрасная возможность продемонстрировать свои умения, определить сильные и слабые стороны, обменяться опытом с коллегами». Условия конкурсных заданий были максимально приближены к реальным, рассказал руководитель победоносной Павлоградской бригады скорой помощи Владислав Марунчак. «Мы получали условные вызовы. Например, нужно было спасать пациента с отравлением, или прибыть на место, где есть пострадавшие заложники. Было интересно. Попалась и задача, с которой в реальной жизни я, к счастью, еще не сталкивался. Должен был принять роды и реанимировать новорожденного», - рассказал Владислав Марунчак. В качестве пострадавших использовались современные манекены, у которых есть пульс, дыхание и даже вены. Их приобрела ДнепрОГА. Второе место в конкурсе заняла бригада скорой помощи из Никополя. На третьей строчке - днепровские медики. Всего на Днепропетровщине - 282 бригады «скорой».

