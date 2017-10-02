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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:48 | 09.10.2017
Лучшая на Днепропетровщине бригада «скорой» работает в Павлограде

На Днепропетровщине определили лучшую бригаду скорой помощи. Победителями в областном профессиональном конкурсе стали медики из Павлограда. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения ДнепрОГА Наталья Будяк, пишет ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

«Конкурс на лучшую бригаду скорой помощи проходил на Днепропетровщине уже в восьмой раз. Участниками стали 12 команд из разных уголков области, в каждой - по три человека. Медики выполняли теоретические и практические задания, за которые получали баллы, - отметила Наталья Будяк. - Такой конкурс для работников «скорой» - это прекрасная возможность продемонстрировать свои умения, определить сильные и слабые стороны, обменяться опытом с коллегами».

Условия конкурсных заданий были максимально приближены к реальным, рассказал руководитель победоносной Павлоградской бригады скорой помощи Владислав Марунчак.

«Мы получали условные вызовы. Например, нужно было спасать пациента с отравлением, или прибыть на место, где есть пострадавшие заложники. Было интересно. Попалась и задача, с которой в реальной жизни я, к счастью, еще не сталкивался. Должен был принять роды и реанимировать новорожденного», - рассказал Владислав Марунчак.

В качестве пострадавших использовались современные манекены, у которых есть пульс, дыхание и даже вены. Их приобрела ДнепрОГА.

Второе место в конкурсе заняла бригада скорой помощи из Никополя. На третьей строчке - днепровские медики.

Всего на Днепропетровщине - 282 бригады «скорой».
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