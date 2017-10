| Общество | 09:58 | 10.10.2017 Медики обнаружили новое полезное свойство чтения Исследователи из США пришли к выводу, что привычка читать помогает людям развивать чувство эмпатии, то есть способность сопереживать другим, передает Ladyhealth.com.ua.



Если вы хотите, чтобы у ваших детей сформировалось чувство сострадания к окружающим, приучайте их читать книжки. Авторы исследования измеряли активность мозга в тот момент, когда участники эксперимента читали на трех разных языках.



Оказалось, что чтение является универсальным средством, которое усиливает чувство эмпатии вне зависимости от происхождения человека или его родного языка. Ученые из Университета Южной Калифорнии обнаружили рисунки в активности мозга, которые отмечаются в тот момент, когда люди находили какой-то смысл в историях вне зависимости от своего языка.



Исследователи применяли функциональную МРТ для наблюдений за реакцией мозга на чтение на английском, фарси или путунхуа (самый распространённый и официальный диалект в Китае). Результаты исследования позволяют предположить, что чтение оказывает очень широкий эффект в деле развития чувства эмпатии и собственного мироощущения человека. Эти выводы справедливы даже с учётом фундаментальных различий в языке, алфавите и порядке чтения.



При чтении на всех трёх языках ученые наблюдали уникальные рисунки активности мозга в особых зонах. Данная нейронная сеть связывала области мозга вроде средней префронтальной коры и гиппокампа. Учёные считают, что чтение участвует в одном из самых загадочных для неврологов процессов, который определяет наше понимание мира.



Именно посредством чтения в мозге человека формируются некоторые специфические представление об окружающих его явлениях и людях, которые имеют очень большое значение.

