11-летняя жительница Днепропетровщины, которую бросили родители, уже 5 лет живет в больнице в Киеве (ВИДЕО)

Карине Агрипишиной из Днепропетровской области 11 лет. Почти половину жизни девочка живет в больнице «Охматдет». Родители, узнав о диагнозе дочки, бросили ее на произвол судьбы.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на «ТСН».

Карина до 6 лет воспитывалась в многодетной семье в Каменском. Когда состояние здоровья ребенка ухудшилось, мать привезла ее на обследование в Киев. Узнав, что у дочери отказывают почки, женщина оставила малышку в больнице и больше в столице не появлялась. Не приезжал к Карине и отец. По телефону девочка общается со старшим братом Константином. Больше никаких контактов с родственниками у нее нет.

Единственная надежда спасти жизнь Карины Агрипишиной – это пересадка почки. Сейчас девочка живет только благодаря двойному диализу. Недавно мать Карины лишили родительских прав, и у нее появились опекуны. У малышки появилась надежда на трансплантацию почки в Белоруссии. Но для этого необходимо собрать 70 тыс. долларов.