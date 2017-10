| Общество | 12:53 | 10.10.2017 11-летняя жительница Днепропетровщины, которую бросили родители, уже 5 лет живет в больнице в Киеве (ВИДЕО) Карине Агрипишиной из Днепропетровской области 11 лет. Почти половину жизни девочка живет в больнице «Охматдет». Родители, узнав о диагнозе дочки, бросили ее на произвол судьбы. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на «ТСН». Карина до 6 лет воспитывалась в многодетной семье в Каменском. Когда состояние здоровья ребенка ухудшилось, мать привезла ее на обследование в Киев. Узнав, что у дочери отказывают почки, женщина оставила малышку в больнице и больше в столице не появлялась. Не приезжал к Карине и отец. По телефону девочка общается со старшим братом Константином. Больше никаких контактов с родственниками у нее нет. Единственная надежда спасти жизнь Карины Агрипишиной – это пересадка почки. Сейчас девочка живет только благодаря двойному диализу. Недавно мать Карины лишили родительских прав, и у нее появились опекуны. У малышки появилась надежда на трансплантацию почки в Белоруссии. Но для этого необходимо собрать 70 тыс. долларов. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

