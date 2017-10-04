Музей АТО получил новый экспонат с Востока Украины

Волонтеры передали днепровскому Музею АТО очередной экспонат - беспилотный летательный аппарат. Его привезли из зоны АТО, сообщил историк и один из создателей музея Юрий Фаныгин.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Мы получили беспилотник фирмы DEVIRO, которая работает в Днепре с 2014 года. Так называемый «аист» - один из самых распространенных аппаратов, которыми пользуются украинские военные для аэроразведки. Сотни таких крыльев уже выполнили тысячи задач и продолжают каждый день помогать нашим Героям», - рассказал Юрий Фаныгин.

Экспонат для музея АТО собрали из нескольких беспилотников. Они летали над Донецкой областью, пока не вышли из строя. Один из аппаратов даже был поражен вражеским огнем, о чем свидетельствует след на крыле.

Новый экспонат пополнит внутреннюю экспозицию Музея АТО.

Первый в Украине Музей АТО открыла ДнепрОГА. Уличная экспозиция появилась в мае 2016-го, внутренняя - в январе 2017 года. Они рассказывают о подвиге жителей области, которые защищают Родину. Над созданием Музея работали волонтеры, АТОшники, историки, музейщики, художники, дизайнеры. Посетить его могут все желающие.

