Министр молодежи и спорта рассказал, где в Днепре построят центр подготовки для паралимпийцев

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов на своей странице в Фейсбук опубликовал фотографию полуострова в Днепре, где будет построен Всеукраинский реабилитационно-восстановительный спортивный центр и база паралимпийской подготовки для летних видов спорта.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Она должна стать альтернативой базы в Евпатории, которая через российскую оккупацию Крыма стала недоступной для наших спортсменов, людей с особыми потребностями, реабилитации воинов АТО.

Это совместный проект Национального комитета спорта инвалидов, который реализуется при поддержке Президента Украины, Правительства, Министерства молодежи и спорта, Минсоцполитики.

Сегодня встречались вместе с уполномоченным Президента по правам людей с инвалидностью Валерием Сушкевичем, Послом Финляндии в Украине и представителями финских компаний, специализирующихся на экологических и энергосберегающих технологиях.

Мы стремимся и, уверен, благодаря сотрудничеству с Финляндией, построим не просто современную паралимпийскую базу, но и полностью автономный инфраструктурный объект. Он будет инклюзивным, энергоэффективным и экологичным. В нем будут применены лучшие технологии очистки воды, переработки стоков, использование альтернативных источников энергии», - написал он.