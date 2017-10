| Общество | 08:57 | 11.10.2017 В бассейне СК «Метеор» вместе с детьми из Днепра тренируются выдающиеся спортсмены с мировым именем В бассейне СК «Метеор» вместе с детьми из Днепра тренируются выдающиеся спортсмены с мировым именем. Сейчас на базе СК «Метеор» создается элитный интернациональный клуб по подготовке будущих олимпийских чемпионом. Тренировать их будет бразилец Арилсон Соарес Да Силва, который воспитал сильнейших спринтеров планеты, финалистов и призеров Олимпиад. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Я приехал в Днепр в первую очередь для того, чтобы тренировать Андрея Говорова, а также тех ребят, которые вместе с ним войдут в наш элитный национальный и интернациональный клуб по подготовке олимпийских чемпионов. Сейчас мы определяемся с тем, что нужно для качественной подготовки спортсменов. Бассейн СК «Метеор» в этом плане нас полностью устраивает. Он очень просторный, имеет 10 дорожек, трибуны, здесь высокие потолки и тепло даже в самые сильные морозы. Тренируясь здесь, Андрей Говоров смог показать третий результат на чемпионате мира в Будапеште», - рассказал Арилсон Соарес Да Силва.

Вместе с днепровским спортсменом, многократным чемпионом и призером чемпионатов мира и Европы среди юниоров, бронзовым призером чемпионата мира по плаванию в Будапеште Андреем Говоровым в бассейне СК «Метеор» сейчас занимаются чемпионка юношеских Олимпийских игр в Китае, венгерка Лилиана Жлязны. «Я была впечатлена городом в целом и бассейном СК «Метеор» в частности. Здесь очень хорошая атмосфера, у нас есть все – бассейн, команда, тренер, чтобы достигать высоких успехов», - сказала Лилиана Жлязны. Также в рамках двухнедельного сбора на тренировки в Днепр прилетел финский пловец, бронзовый призер чемпионата Европы по плаванию на короткой воде 2012 года в эстафете 4×50 м вольным стилем и чемпионата Европы в 2014 году на дистанции 50 метров вольным стилем Ари-Пекка Лиукконен. «Я приехал в Днепр, чтобы обменяться опытом. Потому что для каждого спортсмена высокого уровня очень важно знать, как тренируются его соперники. Я очень доволен гостеприимством, вниманием, которое мне оказывают, а также условиями для тренировок, которые есть в бассейне СК «Метеор», - сказал он.

