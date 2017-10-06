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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:32 | 11.10.2017
Риэлторы готовят официальное письмо к Кабмину с предложением учредить в Украине государственный праздник День риэлтора

Глава отраслевого совета участников рынка недвижимости в Днепропетровской области Сергей Логутенко рассказал, что риэлторы готовят официальное письмо к Кабинету Министров с предложением учредить в Украине профессиональный государственный праздник День риэлтора.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Мы обратились с предложением о введении праздника к Союзу специалистов недвижимости Украины, там нас поддержали и уже готовят обращение к Правительству по этому поводу», - сказал он.

Президент Союза специалистов недвижимости Украины Виктор Несин сообщил, что Днем риэтора в Украине предлагают сделать 9 октября. «9 октября 1999 года состоялся первый официальный всеукраинский съезд риэлторов. С того времени 9 октября все риэлторы Украины отмечают свой праздник. Надеемся, что вскоре эта дата будет закреплена официально», - сказал он.

Президент Днепропетровской ассоциации специалистов по недвижимости Валерий Головин добавил, что де-факто День риэлтора в Украине отмечается уже многие годы, но де-факто такого праздника в стране нет. «Профессия риэлтор – мощная, интеллектуальная, умная. Риэлторы заслуживают того, чтобы отмечать свой профессиональный праздник официально», - сказал он.

По словам президента риэлторской палаты Днепра Сергея Маласая, только в Днепре насчитывается 5-7 тыс. риэлторов. «Эта профессия социально значимая. Если речь идет о жилой недвижимости, то риэлтор выступает не только как продавец, но и как психолог. Не каждый человек это может делать», - сказал он.

Основатель клуба профессиональных риэлтеров Максим Шумкин отметил, что риэлтор – это профессиональная ячейка большого рынка недвижимости. «Сегодняшние реалии в Украине таковы, что все больше профессиональных риэлторов объединяются в общественные организации. Это очень хорошая тенденция», - сказал он.
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