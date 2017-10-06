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| Общество | 12:38 | 11.10.2017
Мэр Днепра выступил против предложения ОппоБлока об увеличении выплаты ветеранам ВОВ ко Дню освобождения города, - Суханов

Мэр Днепра Борис Филатов даже не внес на рассмотрение сессии горсовета предложение депутатов ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА об увеличении выплаты адресной помощи участникам боевых действий и ветеранам Великой Отечественной войны. К 25 октября - 74-й годовщине освобождения города от фашистских захватчиков фракция ОппоБлока потребовала увеличить единоразовую помощь ветеранам из бюджета города до 10,4 млн гривен. Каждый из 694 участников боевых действий мог бы получить по 15 тысяч гривен. Также ОппоБлок потребовал выделить помещения городским общественным организациям ветеранов Афганистана и Великой Отечественной войны, так как ранее мэр Филатов выгнал эти организации из горсовета на улицу.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу политической силы.

Депутат горсовета Днепра Сергей Суханов сказал: «Наша команда Александра Вилкула – депутаты ОппоБлока более полутора лет назад внесли в городской совет решение об увеличении для ветеранов Великой Отечественной войны адресных муниципальных выплат до 15 тыс грн. Но ветераны, которые ценой своего здоровья освободили, а после войны восстановили наш город и страну, получили от мэрии в 2,3 раза меньше. И то – даже эти деньги они получили только благодаря настойчивым требованиям Оппозиционного Блока. При этом Филатов с 2015 года украл по коррупционным схемам из бюджета города более 660 млн грн».

Депутат отметил, что при падении курса и колоссальной инфляции нынешние выплаты будут просто съедены очередным витком роста цен.

«Филатов и его подручные обирают жителей Днепра. Ни ветераны Великой Отечественной войны, ни чернобыльцы, ни врачи не видят помощи от городской власти. Зато на национальном и даже международном уровне город стал символом многомиллионных коррупционных скандалов. Воруют на всем - от детского питания до ремонта Моста и Набережной», - отметил Суханов.

Напомним, фракция Оппозиционного Блока в горсовете Днепра разработала программы реального увеличений адресных выплат для ветеранов Великой Отечественной войны, чернобыльцев и их вдов, семей с новорожденными.

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