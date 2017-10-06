Бизнесу Днепропетровщины раскроют скрытые резервы интернета

Если web-пространство еще не раскрыло перед вами все свои возможности, тогда вам на семинар от команды Google. 18 октября в Днепре предпринимателям расскажут, как эффективно продвигать бизнес в Интернете. Об этом сообщил советник председателя ДнепрОГА Юрий Богданов.

Семинар рассчитан на малых и средних предпринимателей, которые уже начали продвигать свои товары или услуги в Интернете или только планируют это сделать.

Во время встречи участникам расскажут о поведении интернет-пользователей, обнародуют актуальную статистику и тренды в Украине, приведут успешные примеры продвижения бизнеса онлайн.

Кроме того, предприниматели узнают, как в сети находить новых клиентов, увеличивать продажи, отслеживать эффективность рекламы и как правильно подбирать маркетинговые инструменты.

Все желающие смогут протестировать собственный сайт на эффективность и получить консультации ведущих маркетинговых агентств Google Partners. .

Желающих обогатить знания ждут в среду, 18 октября, по адресу: Днепр, ул. Шолом-Алейхема, 4/26, гостиница «Менора». Начало - 9:30.

Регистрация - здесь.

Семинар проводится в рамках кампании «Цифровое преобразование Днепропетровской области» при поддержке ДнепрОГА и горсовета.