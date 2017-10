| Общество | 10:49 | 12.10.2017 Бизнесу Днепропетровщины раскроют скрытые резервы интернета Если web-пространство еще не раскрыло перед вами все свои возможности, тогда вам на семинар от команды Google. 18 октября в Днепре предпринимателям расскажут, как эффективно продвигать бизнес в Интернете. Об этом сообщил советник председателя ДнепрОГА Юрий Богданов. Семинар рассчитан на малых и средних предпринимателей, которые уже начали продвигать свои товары или услуги в Интернете или только планируют это сделать. Во время встречи участникам расскажут о поведении интернет-пользователей, обнародуют актуальную статистику и тренды в Украине, приведут успешные примеры продвижения бизнеса онлайн. Кроме того, предприниматели узнают, как в сети находить новых клиентов, увеличивать продажи, отслеживать эффективность рекламы и как правильно подбирать маркетинговые инструменты. Все желающие смогут протестировать собственный сайт на эффективность и получить консультации ведущих маркетинговых агентств Google Partners. . Желающих обогатить знания ждут в среду, 18 октября, по адресу: Днепр, ул. Шолом-Алейхема, 4/26, гостиница «Менора». Начало - 9:30. Регистрация - здесь. Семинар проводится в рамках кампании «Цифровое преобразование Днепропетровской области» при поддержке ДнепрОГА и горсовета. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7