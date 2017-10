| Общество | 11:21 | 13.10.2017 Сайт ДнепрОГА предлагает тест ко Дню защитника Украины Ко Дню защитника Украины ДнепрОГА подготовила новый тест. Тот, кто быстрее других правильно ответит на вопросы, получит сувенир. Какой праздник кроме Дня защитника отмечается 14 октября, что казаки обычно делали в этот день и кто первым получил звание Героя Украины? В тесте от ДнепрОГА - 7 несложных вопросов. Тот, кто первым даст правильные ответы, сделает скрин результата и прикрепит его к посту на странице ДнепрОГА в Facebook, получит подарок. Все интересные конкурсы от ДнепрОГА - в рубрике. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

