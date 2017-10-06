Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
13.10.2017
13:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Сборная Днепропетровской области по Дзюдо завоевала 9 медалей на Чемпионате Украины»
13.10.2017
14:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Как не стать жертвой принятой пенсионной реформы и взять ситуацию под контроль?»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:44 | 13.10.2017
Рак молочной железы занимает 1-е место по онкологическим заболеваниям у женщин, - эксперт

Заведующая женской консультацией перинатального центра КУ «Днепропетровская городская клиническая больница №9» Людмила Гавриш рассказала, что рак молочной железы занимает 1-е место по онкологическим заболеваниям у женщин.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Ситуация с раком груди плачевная как в мире, так и в Украине. По данным ВОЗ, ежегодно более 6 млн женщин умирают этой болезни, в Украине – 7,5 тыс.

С 2005 года в Украине 20 октября является Всемирным днем борьбы с раком молочной железы. В преддверие этого дня мы еще раз призываем женщин внимательнее относится к своему здоровью, ежемесячно делать самообследование груди. Если вы заметили какие-то уплотнения или выделения с груди, срочно обратитесь за консультацией к специалисту. Не нужно бояться, стесняться. Нельзя терять время. Если рак выявляется на 1-й стадии, выживаемость составляет 75-90%», - сказала она.

Читайте также: Онкобольные могут получить шанс на здоровую жизнь благодаря международным исследовательским программам, реализующимися в Днепропетровске, - Игорь Бондаренко
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
11.10.2017 09:37 11 октября: какой сегодня праздник
10.10.2017 12:21 Медики рассказали, как сохранить психическое здоровье на рабочем месте (ВИДЕО)
09.10.2017 10:10 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
06.10.2017 17:10 Что ищут украинцы: 10 самых популярных Google-запросов недели
06.10.2017 13:27 Днепрян приглашают на международный фестиваль документального кино о правах человека
Последние новости
13.10.2017
11:44		 Рак молочной железы занимает 1-е место по онкологическим заболеваниям у женщин, - эксперт
13.10.2017
11:21		 Сайт ДнепрОГА предлагает тест ко Дню защитника Украины
13.10.2017
11:01		 Днепру вернули коммунальную собственность площадь почти 2 тыс. кв м
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика