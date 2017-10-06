Рак молочной железы занимает 1-е место по онкологическим заболеваниям у женщин, - эксперт

Заведующая женской консультацией перинатального центра КУ «Днепропетровская городская клиническая больница №9» Людмила Гавриш рассказала, что рак молочной железы занимает 1-е место по онкологическим заболеваниям у женщин.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Ситуация с раком груди плачевная как в мире, так и в Украине. По данным ВОЗ, ежегодно более 6 млн женщин умирают этой болезни, в Украине – 7,5 тыс.

С 2005 года в Украине 20 октября является Всемирным днем борьбы с раком молочной железы. В преддверие этого дня мы еще раз призываем женщин внимательнее относится к своему здоровью, ежемесячно делать самообследование груди. Если вы заметили какие-то уплотнения или выделения с груди, срочно обратитесь за консультацией к специалисту. Не нужно бояться, стесняться. Нельзя терять время. Если рак выявляется на 1-й стадии, выживаемость составляет 75-90%», - сказала она.

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