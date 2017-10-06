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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:14 | 13.10.2017
13 октября: какой сегодня праздник

ИА «МОСТ-ДНЕПР» составило подборку праздников и важных событий, которые отмечают 13 октября в Украине и мире.

Сегодня, 13 октября в мире отмечается Международный день по уменьшению опасности бедствий. Цель праздника заключается в повышении уровня осведомленности о том, какие меры принимают люди для снижения риска бедствий.

Также во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца (World Egg Day). Традиционно в этот день любители яиц проводят различные мероприятия — семейные конкурсы на тему яиц (лучший рисунок, лучший рецепт, и т.д.), лекции и семинары на тему пользы и правильного употребления данного продукта, акции и флешмобы. А некоторые заведения общепита даже готовят к этому дню специальное меню, удивляя посетителей разнообразием блюд из яиц.

В Азербайджане 13 октября отмечают День работников железной дороги.

Именины у Александра, Алексея, Василия, Вячеслава, Григория, Леонида, Матвея, Михаила, Петра, Полины и Семена. 
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