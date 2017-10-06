Украинцам пообещали еще одно «бабье лето»

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук рассказала о погоде на выходных в Украине и спрогнозировала, когда ждать «бабье лето».
Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«На Покров погода в Украине ухудшится.
14 октября практически везде похолодает. Особенно в северных и северо-восточных областях - Житомир, Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Луганск (плюс районы и села окружающие). Ожидается в перечисленных областях-районах в течение дня только + 8 + 12 градусов.
Всего в Украине + 10 + 14 градусов, на юге и Закарпатье до + 14 + 16 градусов.
Похолодание будет сопровождаться порывистым ветром. Направление - северо-западный, порывы местами до штормовых 15-18 метров в секунду.
Дожди наиболее вероятны в северных областях и в восточной части Украины плюс Днепропетровская, Черкасская, Полтавская.
Западные области, Винницкая область и южная часть - без существенных осадков и даже с прояснениями.
В Киеве на Покров погода - с дождем, похолоданием до + 8 + 10 градусов и сильным северо-западным ветром.
15 октября, в воскресенье, еще будет сыро, но начнет теплеть.
А в понедельник, 16 октября, по предварительному прогнозу, - бабье лето!», - написала она.