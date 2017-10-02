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| Общество | 15:47 | 13.10.2017
Конкурсная комиссия по назначению главврачей Днепропетровского облсовета нарушает нормальную работу больниц Павлограда, - депутаты облсовета от ОппоБлока

В Павлограде более четырех месяцев длится скандал с заключениями трудовых контрактов главврачей горбольниц №1 и №4, а также роддома. Срок действия прежних трехлетних контрактов закончился. Заключение новых стало предметом политического торга со стороны конкурсной комиссии по назначению главврачей облсовета. Команда Александра Вилкула выступила с резкой критикой действий комиссии.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Оппозиционного Блока.

«Такой циничный торг должностями – это политическая коррупция. Главная опасность – в результате таких назначений павлоградцы могут лишиться квалифицированной медицинской помощи. На примере Министерства Здравоохранения, в котором на руководящие должности назначались люди по политическим предпочтениям, а не профессиональным качествам, опасность и последствия таких решений видит уже вся Украина», - говорится в заявлении фракции ОппоБлока.

Также депутаты потребовали от главы Днепропетровского облсовета Глеба Пригунова, пресечь коррупционные действия комиссии и отменить ее решение от 02.10.2017. Депутаты отметили, что оно было принято с грубыми нарушениями законодательства, а в отношении главврача горбольницы №4 только усугубило конфликтную ситуацию.

Важно отметить, что оказавшаяся в центре скандала горбольница №4 – один из крупных медицинских центров Западного Донбасса. На ее базе планируют создать госпитальный округ. Кроме того, больница получила грант Мирового банка на «Реконструкцию приемно-диагностического отделения».

«Так называемой медицинской «реформой» власть окончательно развалит государственную систему здравоохранения. Поэтому нормальная работа медицинских центров, как горбольница №4, – имеющих квалифицированный персонал и хорошую материальную базу, приобретает особое значение для жителей области», - сказала депутат областного совета Татьяна Дацко.

Напомним, больницы и стационары Днепра уже около года не получают должного финансирования, а врачи вынуждены работать на 0,75 ставки. Причина этому – чиновничий конфликт между Днепропетровским областным и городским советами. Мэр Днепра Филатов отказал больницам в финансировании, ссылаясь на то, что они находятся в собственности области.

Ранее, о поддержке главврача павлоградской больницы№4 на митинге заявили депутаты городского и областного советов, волонтеры, бойцы АТО, медики и жители города.

В 2012 году Александр Вилкул передал Павлоградской городской больницы № 4 компьютерный томограф. До этого жители Павлограда и близлежащих районов вынуждены были ездить на обследование за 80-140 км в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова.
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