| Общество | 11:03 | 17.10.2017 На cервисе Google Maps появились планеты На картографическом сервисе Google Maps появилась возможность исследовать небесные тела, передает «РБК-Украина». «20 лет назад космический аппарат «Кассини» отправился с мыса Канаверал в путешествие, чтобы раскрыть секреты Сатурна и множества его спутников. Во время своей миссии «Кассини» сделал и отправил на Землю около полумиллиона снимков, позволив ученым беспрецедентно детально исследовать эти отдаленные миры. Сейчас прямо со своего компьютера вы можете посетить эти места, а также много других планет и спутников», - заявили в компании. С помощью Google Maps теперь можно исследовать Меркурий, Венеру, Землю, Марс, Плутон, Цецеру, Луну, супутники Юпитера Ио, Европу и Ганимед, а также супутники Сатурна Мимас, Энцелад, Диона, Рея, Титан и Япет.

