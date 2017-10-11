В Луганской области провели учения снайперов (ФОТО)

На одном из учебных полигонов в Луганской области прошли тренировки снайперов Отдельной горно-штурмовой бригады.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Минобороны.

Отмечается, что учебно-тренировочные стрельбы проходили под руководством опытных инструкторов. Военнослужащие учились, как незаметно подойти к цели, обустроить стрелковую позицию, правильно осуществить точный выстрел с учетом направления и скорости ветра, а также других атмосферных явлений.

По словам руководителя занятий, все военнослужащие справились с задачей и продемонстрировали высокий уровень боевой выучки.



