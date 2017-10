| Общество | 13:28 | 17.10.2017 В Луганской области провели учения снайперов (ФОТО) На одном из учебных полигонов в Луганской области прошли тренировки снайперов Отдельной горно-штурмовой бригады. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Минобороны. Отмечается, что учебно-тренировочные стрельбы проходили под руководством опытных инструкторов. Военнослужащие учились, как незаметно подойти к цели, обустроить стрелковую позицию, правильно осуществить точный выстрел с учетом направления и скорости ветра, а также других атмосферных явлений. По словам руководителя занятий, все военнослужащие справились с задачей и продемонстрировали высокий уровень боевой выучки.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7