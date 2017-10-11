Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:41 | 17.10.2017
Глеб Пригунов примет участие в работе заседания 33-й Сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге

Политика децентрализации в Европе, лингвистическое разнообразие в Европе, роль европейских региональных ассоциаций и организаций, участие женщин в политической жизни на региональном уровне и успешная интеграция мигрантов - главные вопросы, которые будут обсуждаться на днях.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

«Одно из приоритетных направлений развития Украины - это внедрение децентрализации и усиления власти на местах. Европа уже прошла этот путь, потому Конгресс стал определенным путеводителем для Украины в этих процессах. Это нам помогает реализовать реформу с соблюдением всех европейских стандартов и принципов Хартии местного самоуправления. В этом году добавились еще несколько острых вопросов, в том числе, лингвистическое многообразие », - прокомментировал Глеб Пригунов.

Конгресс представляет более 200 000 европейских муниципалитетов и регионов. Это место для обсуждения общих проблем. Конгресс поощряет эффективную организацию местных и региональных властей во всех государствах-членах Совета Европы, особенно в так называемых «молодых демократиях», исследует состояние местной и региональной демократии, степень реального участия граждан в реализации власти, представляет интересы местных и региональных властей при выполнении европейской политики, поощряет приграничное сотрудничество в целях установления и поддержания мира.

Не останется без внимания на Конгрессе и общая ситуация в Европе.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: общество, ЕС

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
17.10.2017 09:37 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
15.10.2017 11:22 Ищут хозяев: в Днепре патрульные нашли потерянную собаку (ФОТО)
13.10.2017 17:03 Во Львовской области открыли медвежий приют (ВИДЕО)
13.10.2017 13:38 Днепропетровские дзюдоисты завоевали 9 медалей на Чемпионате Украины
11.10.2017 09:37 11 октября: какой сегодня праздник
Последние новости
17.10.2017
14:24		 В Кривом Роге полиция выявила у двух мужчин 12 шприцов с опием
17.10.2017
13:50		 ДнепрОГА - первая в рейтинге прозрачных закупок - Валентин Резниченко
17.10.2017
13:50		 Прокуратура разоблачила схему расходования бюджетных средств при проведении тендеров
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика