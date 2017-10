| Общество | 13:41 | 17.10.2017 Глеб Пригунов примет участие в работе заседания 33-й Сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге Политика децентрализации в Европе, лингвистическое разнообразие в Европе, роль европейских региональных ассоциаций и организаций, участие женщин в политической жизни на региональном уровне и успешная интеграция мигрантов - главные вопросы, которые будут обсуждаться на днях. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета. «Одно из приоритетных направлений развития Украины - это внедрение децентрализации и усиления власти на местах. Европа уже прошла этот путь, потому Конгресс стал определенным путеводителем для Украины в этих процессах. Это нам помогает реализовать реформу с соблюдением всех европейских стандартов и принципов Хартии местного самоуправления. В этом году добавились еще несколько острых вопросов, в том числе, лингвистическое многообразие », - прокомментировал Глеб Пригунов. Конгресс представляет более 200 000 европейских муниципалитетов и регионов. Это место для обсуждения общих проблем. Конгресс поощряет эффективную организацию местных и региональных властей во всех государствах-членах Совета Европы, особенно в так называемых «молодых демократиях», исследует состояние местной и региональной демократии, степень реального участия граждан в реализации власти, представляет интересы местных и региональных властей при выполнении европейской политики, поощряет приграничное сотрудничество в целях установления и поддержания мира. Не останется без внимания на Конгрессе и общая ситуация в Европе.

