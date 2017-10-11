Ученые выяснили, что жизнь в городах полезнее для здоровья, чем на природе

Исследование китайских ученых показало - проживание в городах делает людей более здоровыми и счастливыми, передает «Newsyou».

Совместное исследование ученых из Оксфордского университета и Университета Гонконга в Китае показало, что людям полезно перебираться в густонаселенные города. Ученые сравнили условия жизни и здоровья 400 000 жителей таких мегаполисов, как Лондон, Глазго и Кардифф, а также разных поселков и деревень. Выяснилось, что чем больше людей проживало в крупных городах, тем крепче было их здоровье, ниже уровень ожирения и выше показатели физических нагрузок.

Авторы исследование объясняют это тем, что города становятся всё более компактными, и люди всё чаще передвигаются пешком от одного пункта к другому, что положительно влияет на здоровье. В густонаселенных городах отмечается меньшая зависимость от автомобилей и более частое пользование общественным транспортом. Чем чаще люди ходят пешком, тем важнее это для их здоровья и самочувствия. Кроме того, у жителей густонаселенных городов более широкий круг общения, что положительно влияет на их уровень счастья.

