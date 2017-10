| Общество | 15:32 | 17.10.2017 Почти 150 участников АТО, их родных и волонтеров соревновались во Всеукраинской спартакиаде на Днепропетровщине В Днепре прошла Всеукраинская спартакиада для бойцов АТО, членов их семей и волонтеров. На стадионе, в залах и бассейне соревновались около 150 спортсменов-любителей. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. «В этом году спартакиаду посвятили Дню защитника Украины. В различных видах спорта соревновались воины АТО, члены их семей и волонтеры – всего 150 участников. Самому старшему – 59, младшему – 8. Мероприятие побуждает демобилизованных к неформальному общению, дает новый импульс для реабилитации и адаптации в мирной жизни», - рассказала координатор Центра помощи участникам АТО при ДнепрОГА Наталья Шулика. Участники соревновались в пулевой стрельбе, легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, бадминтоне. Были и те, кто выбирал все пять видов спорта. «О спартакиаде узнал от друзей, с ними и пришел сюда. Лично я соревнуюсь в стрельбе, легкой атлетике и плавании. Только отстрелялся из пневматического пистолета, несколько необычно», – поделился участник соревнований

Дмитрий Овечко. Бойцы АТО и волонтеры уверены, спартакиада – интересная и полезная идея. Андрей Карлинский три года был в зоне АТО, куда ушел добровольцем. Теперь он – за теннисными столом. «Приятно, что благодаря таким мероприятиям встречаемся с побратимами не только«за столом», но и на спортивных площадках, на стадионах, то есть во время активного отдыха. Нужно заниматься спортом и быть готовым снова встать в ряды защитников», – уверен Андрей Карлинский. Участники спартакиады уже предлагают увеличить количество видов спорта на соревнованиях в следующем году, добавляют организаторы. Среди предложений – интеллектуальные направления: шашки и шахматы. Бесспорными лидерами соревнований стали Елизавета Аршавская, Василий Дудко, Иван Зеленев и Ольга Рябчинская.

