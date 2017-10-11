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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:32 | 17.10.2017
Почти 150 участников АТО, их родных и волонтеров соревновались во Всеукраинской спартакиаде на Днепропетровщине

В Днепре прошла Всеукраинская спартакиада для бойцов АТО, членов их семей и волонтеров. На стадионе, в залах и бассейне соревновались около 150 спортсменов-любителей.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. 

«В этом году спартакиаду посвятили Дню защитника Украины. В различных видах спорта соревновались воины АТО, члены их семей и волонтеры – всего 150 участников. Самому старшему – 59, младшему – 8. Мероприятие побуждает демобилизованных к неформальному общению, дает новый импульс для реабилитации и адаптации в мирной жизни», - рассказала координатор Центра помощи участникам АТО при ДнепрОГА Наталья Шулика.

Участники соревновались в пулевой стрельбе, легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, бадминтоне. Были и те, кто выбирал все пять видов спорта.

«О спартакиаде узнал от друзей, с ними и пришел сюда. Лично я соревнуюсь в стрельбе, легкой атлетике и плавании. Только отстрелялся из пневматического пистолета, несколько необычно», – поделился участник соревнований
Дмитрий Овечко.

Бойцы АТО и волонтеры уверены, спартакиада – интересная и полезная идея. Андрей Карлинский три года был в зоне АТО, куда ушел добровольцем. Теперь он – за теннисными столом.

«Приятно, что благодаря таким мероприятиям встречаемся с побратимами не только«за столом», но и на спортивных площадках, на стадионах, то есть во время активного отдыха. Нужно заниматься спортом и быть готовым снова встать в ряды защитников», – уверен Андрей Карлинский.

Участники спартакиады уже предлагают увеличить количество видов спорта на соревнованиях в следующем году, добавляют организаторы. Среди предложений – интеллектуальные направления: шашки и шахматы.

Бесспорными лидерами соревнований стали Елизавета Аршавская, Василий Дудко, Иван Зеленев и Ольга Рябчинская.
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Теги: спорт, Днепропетровщина

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