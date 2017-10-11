19 октября в Днепре трамваи и троллейбусы изменят свои маршруты

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19 октября 2017 с 21:00 в связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке ул. Чернышевского и пр. Гагарина вносятся изменения в работе некоторых маршрутов электротранспорта.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».
Трамваи маршрута № 1 будут осуществлять перевозки пассажиров от Железнодорожного вокзала до ул. Центральная;
Трамваи маршрута № 5 будут осуществлять перевозки пассажиров от ж / м Западный до ул. Исполкомовская;
Троллейбусы маршрута № 16 будут осуществлять перевозки пассажиров от ж / м Тополь к Транспортному университету.
Троллейбусы маршрутов кольцо «А», кольцо «Б» будут осуществлять перевозки пассажиров от пл. Соборной через Железнодорожный вокзал к Транспортному университету.
Последние отправления трамваев и троллейбусов с конечных остановок по маршрутам:
маршрут № 1
- от Железнодорожного вокзала в 20:23;
- от Транспортного университета в 20:55.
Маршрут №5
- от ж / м Западный в 19:45;
- от Транспортного университета в 20:51.
маршрут № 16
- от ж / м Тополь в 20:34;
- от площади Соборной в 21:12.
маршрут кольцо «А»
- от улицы Титова в 20:07.
маршрут кольцо «Б»
- от улицы Титова в 20:44.