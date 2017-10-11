19 октября в Днепре трамваи и троллейбусы изменят свои маршруты

19 октября 2017 с 21:00 в связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке ул. Чернышевского и пр. Гагарина вносятся изменения в работе некоторых маршрутов электротранспорта.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Трамваи маршрута № 1 будут осуществлять перевозки пассажиров от Железнодорожного вокзала до ул. Центральная;

Трамваи маршрута № 5 будут осуществлять перевозки пассажиров от ж / м Западный до ул. Исполкомовская;

Троллейбусы маршрута № 16 будут осуществлять перевозки пассажиров от ж / м Тополь к Транспортному университету.

Троллейбусы маршрутов кольцо «А», кольцо «Б» будут осуществлять перевозки пассажиров от пл. Соборной через Железнодорожный вокзал к Транспортному университету.

Последние отправления трамваев и троллейбусов с конечных остановок по маршрутам:

маршрут № 1

- от Железнодорожного вокзала в 20:23;

- от Транспортного университета в 20:55.

Маршрут №5

- от ж / м Западный в 19:45;

- от Транспортного университета в 20:51.



маршрут № 16

- от ж / м Тополь в 20:34;

- от площади Соборной в 21:12.

маршрут кольцо «А»

- от улицы Титова в 20:07.

маршрут кольцо «Б»

- от улицы Титова в 20:44.

