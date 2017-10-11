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| Общество | 10:22 | 18.10.2017
Фонд Александра Вилкула продолжает системно оказывать помощь и заботиться о людях старшего поколения, ветеранах войны и труда

Волонтеры Фонда Александра Вилкула «Украинская перспектива» встретились и передали гуманитарную помощь пенсионерам, участникам и детям Великой Отечественной войны, афганцам, которые проходят лечение в Днепропетровском областном госпитале для ветеранов «Жемчужина» (пгт.Раздоры, Синельниковский район, Днепропетровская область).

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе фонда.

Сейчас в госпитале на лечении 55 участников и детей Великой Отечественной войны, афганцев, ветеранов труда.

Волонтеры Фонда «Украинская перспектива» пообщались с каждым, передали продуктовые наборы и самые теплые пожелания здоровья от Александра Вилкула.

«Поговорили с каждым, кто сегодня лечится в госпитале, потому что, кроме помощи им очень важно наше внимание. Они рассказывали свои истории, из каждой может выйти роман, только нужно уметь слышать и сопереживать. Уже более трех лет наш Фонд помогает малообеспеченным, нуждающимся, одиноким старикам. Волонтёры Фонда передали для ветеранов Красному Кресту и больницам десятки тонн продуктов и медикаментов, и эту работу мы продолжим», - рассказала исполнительный директор Фонда Оксана Живага.
Лариса Пятигорец, которая сейчас проходит лечение в «Жемчужине» сказала: «Огромное спасибо Александру Вилкулу и волонтерам Фонда. За подарки, за заботу, и особенно – за теплые слова, человеческое общение. Вот, как с родными. Это очень важно для нас».
КМеждународному Дню пожилого человека волонтеры Фонда Александра Вилкула «Украинская перспектива» черезветеранские организации и отделения Красного Креста передали гуманитарную помощьмалоимущим, малообеспеченным, одиноким, тяжелобольным людям старшего поколения. Смаломобильными людьми с особыми потребностями встретились на дому.
Летом 2014 года Фонд «Украинская перспектива» стал первой негосударственной организацией,которая начала оказывать помощь мирным людям, пострадавшим от войны.
За три года уже более 160 тысяч человек по всей Украине получили от Фонда Вилкула продукты,медикаменты, бытовую технику, наборы для новорожденных, предметы первой необходимости идр.
Медикаменты и оборудование переданы военному госпиталю и горбольнице №2 в Днепре, Военно-медицинскому клиническому центру Южного региона в Одессе и другим медицинскимучреждениям.
Фонд сотрудничает с Красным Крестом, UNICEF, «Врачи без границ» и другими отечественными имеждународными гуманитарными организациями.

 
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Теги: здоровье, Днепр

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