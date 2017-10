| Общество | 09:38 | 19.10.2017 Днепрянам рассказали об изменениях, которые касаются оформления жилищных субсидий В частности, в рамках соответствующих законодательных изменений добавлен перечень услуг, на которые назначается субсидия. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепровского горсовета. По словам начальника отдела управления соцзащиты департамента социальной политики Днепровского горсовета Владимира Плаксы, речь идет об услуге по транспортировке и распределению природного газа, а также на оплату управления многоквартирным домом. Кроме того, по словам представителя мэрии, увеличилась социальная норма для нетрудоспособных. Зато немного уменьшились социальные нормативы на 1 кв. м. отапливаемой площади. Владимир Плакса также напомнил, что отопительный период, а следовательно, и получение субсидий на этот период, уже начался для частного сектора и всех, кто имеет индивидуальное отопление. Отопительный период для таких потребителей продлится с 16 октября по 15 апреля. Он также отметил, что сегодня субсидию получает 101 тыс. днепровских семей. Ожидается, что с наступлением отопительного сезона для абонентов централизованного отопления эта цифра возрастет до 120 тыс. «Если семья имеет задолженность по оплате коммунальных услуг более 340 грн., то таким семьям субсидия приостанавливается. После уплаты долгов она назначается заново. Также ее могут назначить снова, если заключено соглашение о реструктуризации долга», - добавил представитель мэрии. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7