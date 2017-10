| Общество | 09:57 | 19.10.2017 В субботу в центре Днепра будет перекрыто движение транспорта 21 октября в связи с проведением легкоатлетического пробега «Миля Мира» с 9-30 до 11-30 будет перекрыто движение транспорта по проспекту Д.Яворницкого (от ул. Андрея Фабра до ул. Шмидта в обоих направлениях). Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепровского горсовета. Невозможно будет проехать и прилегающими к ул. Д. Яворницкого улицам по указанному маршруту. Схема изменений движения общественного транспорта на время перекрытия - на сайте городского совета. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

