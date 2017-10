| Общество | 10:36 | 19.10.2017 Лечебная вода в Трускавце станет платной Трускавец курорт вводит оплату за вход за посещения бювета с лечебной водой. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Трусковецкого городского совета. Как отмечается, с 1 декабря на бювете заработают турникеты и кассы продажи абонементов. Стоимость одного посещения бювета составит 3,5 грн, а однократное потребление минеральной воды не должно превышать 350 мл. «Такой тариф находится на грани рентабельности, однако позволит обеспечить содержание бювета и территории вокруг него, исследовательской лаборатории, покрыть себестоимость добычи воды», – уверены в ЧАО. В новых правилах пользования бюветом минеральных вод, которые представил Трускавецкурорт, отмечается, что в наличии к потреблению остаются четыре вида минеральных вод Нафтуся, Мария, София и Бронислава. При этом система входа в бювет будет автоматизирована. Кроме того, в вестибюле поставят специальное считывающее устройство, которое позволит проверить остаток неиспользованных посещений. Для местного населения, как сообщалось ранее, посещение бювета останется бесплатным, но только по предписанию врача.

