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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:36 | 19.10.2017
Лечебная вода в Трускавце станет платной

Трускавец курорт вводит оплату за вход за посещения бювета с лечебной водой.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Трусковецкого городского совета.

Как отмечается, с 1 декабря на бювете заработают турникеты и кассы продажи абонементов. Стоимость одного посещения бювета составит 3,5 грн, а однократное потребление минеральной воды не должно превышать 350 мл.

«Такой тариф находится на грани рентабельности, однако позволит обеспечить содержание бювета и территории вокруг него, исследовательской лаборатории, покрыть себестоимость добычи воды», – уверены в ЧАО.

В новых правилах пользования бюветом минеральных вод, которые представил Трускавецкурорт, отмечается, что в наличии к потреблению остаются четыре вида минеральных вод Нафтуся, Мария, София и Бронислава.

При этом система входа в бювет будет автоматизирована. Кроме того, в вестибюле поставят специальное считывающее устройство, которое позволит проверить остаток неиспользованных посещений.

Для местного населения, как сообщалось ранее, посещение бювета останется бесплатным, но только по предписанию врача.
 
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Теги: Украина, здоровье

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