| Общество | 13:53 | 19.10.2017 Женщин Днепропетровщины приглашают на профосмотры в амбулатории Своевременный визит к врачу может спасти жизнь. Женщин Днепропетровщины призывают позаботиться о своем здоровье и пройти профосмотры в амбулаториях. Область присоединяется к Всеукраинскому дню борьбы с раком молочной железы. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.



«Каждый день врачи области регистрируют 3-4 новых случая заболевания раком молочной железы, один из которых - в запущенной стадии. Однако мы еще раз подчеркиваем, что онкозаболевание - не приговор, а диагноз, который при своевременном выявлении и лечении можно преодолеть. Поэтому так важно заботиться о своем здоровье, обращаться в медучреждение просто для профилактики, а не только тогда, когда есть явные симптомы. Призываем начать прямо сейчас - приходите в свои амбулатории, обследуйтесь, советуйтесь с врачами», - отметили в департаменте здравоохранения ДнепрОГА.



В профилактике болезни важную роль играет и здоровый образ жизни. В департаменте призывают заниматься физкультурой, употреблять здоровую пищу, отказаться от алкоголя и курения, избегать стрессов. Медики советуют рожать первенца не позднее 28-30 лет, а также естественно вскармливать младенцев. По словам специалистов, важно и своевременное обращение к женскому врачу, контроль за приемом лекарств, регулярное самообследование. 20 октября - Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы.

