| Спорт | 09:47 | 29.12.2016 Паралимпийские «Игры героев»: с национальных соревнований спортсмены Днепропетровщины привезли четыре медали С ограниченными возможностями, но неограниченной силой воли. Семеро раненых бойцов АТО и людей с инвалидностью из Днепропетровщины выступили на всеукраинских соревнованиях по кроссфиту «Игры героев» в Киеве. Четверым из них удалось войти в призовую тройку. Путь к пьедесталу преодолевали почти 40 участников из разных регионов Украины. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Спорт – один из способов реабилитации. Это касается тех, кто был ранен в АТО, и тех, кто потерял здоровье с детства. Именно для них – всеукраинский проект «Игры героев». На Днепропетровщине масштабные соревнования прошли осенью, лучшие спортсмены поехали в Киев на финал. На всеукраинском уровне нашу область представляли семеро сильных духом. Участие в заключительном турнире – это уже победа», – отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Столичный Дворец спорта собрал 39 участников из Киева, Николаева, Харькова, Днепра и Львова. В разных видах спорта мерялись силой раненые, спортсмены на протезах и колясках. Денис Мерзликин и Алексей Мороз из Днепра соревновались парно. Выполнили комплекс упражнений и поднялись на первую ступеньку пьедестала почета. Ребята служили в АТО в составе 93-й бригады. У одного – тяжелое ранение, другой – потерял конечность. «Кроссфит – это вид спорта, в котором до соревнований ты точно не знаешь, какие упражнения будешь выполнять. Нашей паре надо было сжечь 50 калорий на гребном тренажере, поднять 25 раз 50-килограммовую штангу, подбросить в высоту шестикилограммовый мяч и поднять на грудь мешок весом 25 килограммов. Финишировали первыми. Впечатление – супер! Побольше бы таких соревнований», – рассказывает Денис Мерзликин. Еще одно золото завоевал Вадим Гильснеров. У него первое место среди инвалидов на колясках. Юлия Окулова из Днепра также приехала на «Игры героев» в инвалидной коляске. Она была единственной женщиной на национальных соревнованиях по кроссфиту. Уверенность и вера в свои силы помогли ей завоевать бронзовую награду.

«Выступала в паре с парнем из Львова. Мы отжимались, бросали мяч, тянули канат. Выложились на все сто и заняли третье место. Эмоции, драйв! Не ожидала такого результата. Пришлось конкурировать с сильными и натренированными ребятами. Чувствую гордость, что смогла. Теперь буду заниматься с еще большим рвением», – говорит Юлия Окулова. «Игры героев» – всеукраинский проект, который проходит в разных регионах для раненых участников АТО и людей с инвалидностью. Главная цель – психологическая реабилитация бойцов и социальная адаптация людей с ограниченными возможностями. Участники соревнований демонстрируют на собственном примере, что им под силу вернуться к полноценной жизни.

