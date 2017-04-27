Чемпионат Украины по плаванию в категории «Мастерс» пройдет на Днепропетровщине (ИНТЕРЕСНО)

Чемпионат Украины по плаванию в категории «Мастерс» пройдет в днепровском спортивном комплексе «Метеор» с 12 по 14 мая. На Днепропетровщине соревнования происходит второй раз - к участию приглашаются спортсмены от 25 лет.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

«В программе - дистанции от 50 до 1,5 тысячи метров, которые спортсмены могут преодолеть разными стилями плавания. По результатам чемпионата будут сформированы команды для участия в международных соревнованиях. Кто-то, в частности, поедет на Чемпионат Мира по водным видам спорта, который начнется в июле в Будапеште», - отметили в управлении.

Кульминация соревнований - эстафета «360+». В ней примут участие четыре участника, общий возраст которых должен быть больше 360 лет.

Организаторы ожидают более 450 участников из всех областей Украины. Торжественное открытие - 13 мая в 10:45.

