| Спорт | 08:48 | 12.05.2017 Чемпионат Украины по плаванию в категории «Мастерс» пройдет на Днепропетровщине (ИНТЕРЕСНО) Чемпионат Украины по плаванию в категории «Мастерс» пройдет в днепровском спортивном комплексе «Метеор» с 12 по 14 мая. На Днепропетровщине соревнования происходит второй раз - к участию приглашаются спортсмены от 25 лет. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. «В программе - дистанции от 50 до 1,5 тысячи метров, которые спортсмены могут преодолеть разными стилями плавания. По результатам чемпионата будут сформированы команды для участия в международных соревнованиях. Кто-то, в частности, поедет на Чемпионат Мира по водным видам спорта, который начнется в июле в Будапеште», - отметили в управлении. Кульминация соревнований - эстафета «360+». В ней примут участие четыре участника, общий возраст которых должен быть больше 360 лет. Организаторы ожидают более 450 участников из всех областей Украины. Торжественное открытие - 13 мая в 10:45.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: спорт Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7