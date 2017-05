| Спорт | 16:31 | 12.05.2017 Роллер-парад и состязания по скалолазанию: на выходных в Днепре пройдет фестиваль молодёжной культуры и спорта В воскресенье в 11.00 возле ТРЦ «Passage» стартует роллер-парад, который откроет фестиваль молодёжной культуры и спорта «Dnepr extreme open». Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил руководитель ДАЭС Максим Семенов. «Мы проведем уже 5-й фестиваль Молодёжной культуры и спорта, на котором представим разные виды экстремального спорта. В этом году изюминка фестиваля в том, что он начнется с большого роллер-парада. Он пройдет от ТРЦ «Passage» до парка Глобы. В этом параде могут принять участие все желающие там будут как дети, так и взрослые. Потом в Парке Глобы пройдет большая насыщенная программа: фестиваль слейклайн, брейк-батлы среди детей, мастер-классы на батуте, большая локация по паркуру. Для паркура будует создана специальная конструкция, на которой будет проходить соревнования», - рассказал Максим Семенов. Как отмечают организаторы фестиваля, для участия в роллер-параде можно даже не приносить с собой ролики на месте будет организован прокат. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепр Теги: спорт Новости Тизерная реклама Loading...

