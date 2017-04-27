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| Спорт | 14:30 | 15.05.2017
Днепровские спортсмены привезли 6 медалей с первых сезонных соревнований по парусному спорту

Яхтсмены Днепра привезли 6 медалей с первых сезонных соревнований, которые проходили в Одессе. Среди них 3 бронзовые, 1 серебряная и 2 золотые.

Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила тренер юношеской сборной команды Днепропетровской области по парусному спорту Наталья Ажгерей.

«Днепропетровская область триумфально прошла первые этапы отбора на чемпионаты мира и Европы. Во всех классах воспитанники города привезли золотые, серебряные, бронзовые медали во всех номинациях», - сказала Наталья Ажгерей.

Соревнования среди взрослых проходили с 26 по 30 апреля и в них принимали участие 70 спортсменов. Детских соревнованиях состоялись в период с 4 по 8 мая и в них участвовали 146 экипажей со всей Украине. От Днепропетровской области в олимпийской программе выступало 8 человек, в детской 12.

«С учетом того, что наша команда маленькая, в процентном соотношении медалей мы привезли много. Поэтому это и есть фурором для нас. Если сравнивать с футболом и гимнастикой, где детей занимается всегда очень много, то в парусном спорте нас настолько мало, что вдвойне приятно то, что мы всегда с медалями», - отметила тренер юношеской сборной команды Днепропетровской области по парусному спорту.
Серебряный призер Украины по парусному спорту Егор Самарин рассказал о дальнейших планах их команды:

«С 2 июня по 5 июня пройдет отбор в Киеве на чемпионат мира и Европы. Мы планируем ехать и туда и туда. Но главная наша цель этого года чемпионат Европы юниорский, который пройдет в Италии. Мы там уже были в 2015 году, в экипаже с Максимом Ремезом и заняли третье место, поэтому я думаю, у нас есть неплохие шансы», - сказал Егор Самарин.

 
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Теги: спорт, Днепр

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